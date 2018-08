Lors d’une interview accordée à Sky TG24, vendredi 3 août, le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, aurait déclaré, vendredi 3 août 2018, que son pays compte apporter une aide financière de 1 milliard d’euros aux pays du Maghreb central, à savoir le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, et ce afin de lutter contre l’immigration illégale.

Et Salvani de préciser : «Notre objectif est de contrôler les frontières méridionales […]. Et pour répondre à tous ceux qui me considèrent comme Satan (référence à la une de l’hebdomadaire Famiglia Cristiana), nous préparons un projet qui prévoit au moins un milliard d’euros d’investissement pour soutenir l’économie et le travail de centaines de milliers de personnes et qui viendra aider des milliers d’autres en difficulté», rapporte le site sputniknews.com