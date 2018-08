Le tissu industriel du gouvernorat de Jendouba sera consolidé grâce à la création de nouvelles zones industrielles, notamment celle d’El Ertiah, actuellement en cours d’aménagement.

Selon le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani, qui était en visite dans la région, lundi 6 août, a indiqué que deux autres zones industrielles, à savoir El Ertiah 2 et El Roumani actuellement en phase d’études, seront également aménagées après le changement de la vocation des terres. Il est également prévu l’extension des usines de betterave à sucre et de levure, dont l’étude nécessite la mobilisation de 45 millions de dinars (MDT), a-t-il encore dit

Feriani a rappelé que le Plan quinquennal de développement 2016/2020 prévoit, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, le renforcement de la productivité des entreprises, l’utilisation des technologies de pointe, le développement des mécanismes de production, l’adoption de méthodes scientifiques dans la commercialisation des produits et la mise à niveau des entreprises afin de garantir leur pérennité.