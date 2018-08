Le Festival «MaTerrE» célèbre cette année sa 4ème édition, avec un programme riche en activités et saveurs. Il s’agit d’un événement organisé dans le cadre des projets “Ma.Terr.E.“ –pour “Marketing Territorial pour l’Emploi“ et «Start Up Tunisie», deux initiatives exécutées par l’association italienne CEFA (Comité européen pour la formation et l’agriculture) et ses partenaires (Atlas, Comune di Fano, Fondazione Cante di Montevecchio, Consorzio Marche Biologiche, Lega delle Autonomie, Università degli Studi di Urbino, Odesypano, CRDA, ISPT, Délégations de Tabarka, Fernana et Ain Draham, Association Sidi Bou Zitoun).

Le Festival, qui s’étale sur trois jours, les 10, 11 et 12 août, est placé sous le signe de la valorisation et la promotion des produits du terroir. Le programme prévoit notamment une conférence, au cours de laquelle seront présentées les activités ainsi que les résultats des deux projets ; l’organisation d’un espace d’exposition des produits de Kroumirie –Mogods et des activités d’animation pour les plus petits.

Les projets, financés par l’Union européenne, la région Emilia-Romagna (Italie) et l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), sont mis en œuvre par l’association CEFA et ses partenaires dans les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte. Sachant que les activités des projets prendront fin en 2021.

L’objectif des projets est de favoriser la création d’emploi par le soutien et la promotion de petites et moyennes entreprises gérées par des femmes et des jeunes tunisiens actifs dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la transformation et des services et qui œuvrent pour la préservation et la mise en valeur de leur territoire.

A cette fin, un espace d’exposition sera inauguré le premier jour du festival, où les entrepreneurs, artisans, associations et guides locaux pourront raconter leurs parcours et promouvoir leurs produits et services.