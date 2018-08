Lors d’une réunion technique qui a eu lieu vendredi 3 août et à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, et l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wang Wenbin, des experts chinois ont présenté une étude technique sur le projet de construction d’une Académie diplomatique pour la formation et les études à Tunis.

Elaboré dans le cadre de la coopération tuniso-chinoise, le projet de construction de cette académie devrait démarrer prochainement, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Signé par le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui et le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming, en marge de la clôture des travaux de la 9e commission mixte tuniso-chinoise, un accord de partenariat technique et économique a été conclu le 6 février 2018 entre la Tunisie et la Chine pour la création d’une Académie diplomatique pour la formation et les études.

Cette académie permettra de former les futurs diplomates ainsi que les jeunes cadres du ministère, selon Jhinaoui.

Destinée à recycler les cadres et fonctionnaires du ministère, cette Académie aura également pour mission de former des cadres des différents pays de l’Afrique. Elle sera aussi ouverte aux différentes composantes de la société civile.

Un don d’un montant de 200 millions Yuan chinois (72 millions de dinars) sera attribué par le gouvernement chinois au gouvernement tunisien pour le financement du projet de l’Académie, apprend-on de même source.

Bâtie sur une superficie de 12.000 m2 face au Campus universitaire d’El Manar, cette Académie sera fin prête en 2020.