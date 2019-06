Crise libyenne : Entretien téléphonique entre Khemaies Jhinaoui et Khaled Mechri

Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu au téléphone, vendredi 14 juin, avec le président du Conseil supérieur de l’Etat libyen, Khaled Mechri, qui lui a donné un aperçu des récents développements en Libye, indique un communiqué du ministère.

“Il n’y a pas de solution militaire en Libye”, a réaffirmé Jhinaoui et appelle donc les principaux protagonistes libyens à l’arrêt des combats et à la relance du processus politique pour parvenir à une solution consensuelle globale sous l’égide des Nations unies. Le but étant de “rétablir la sécurité et la stabilité en Libye et d’éviter à son peuple davantage de souffrances”.

Le ministre a rappelé les efforts de la Tunisie dans le cadre de l’initiative tripartite (Tunisie, Algérie, Egypte), en consécration de la Déclaration de Tunis pour un règlement politique et global en Libye, évoquant les résultats de la 7ème réunion consultative tenue le 12 juin 2019 à Tunis.

Au cours de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont appelé à “mettre fin à l’escalade et à relancer le processus politique dans le cadre du dialogue global inter-libyen”.