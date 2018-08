Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a vivement condamné le “lâche” attentat terroriste commis lundi 30 juillet dans la wilaya algérienne de Skikda et qui a coûté la vie à plusieurs soldats.

“La Tunisie est prête à adhérer à toutes les mesures que l’Algérie entreprend de prendre pour venir à bout du terrorisme”, affirme le chef de l’Etat tunisien dans un message de condoléances adressé mardi au président algérien, Abdelaziz Bouteflika.

Dans ce message, Caïd Essebsi fait part de la solidarité de la Tunisie avec l’Algérie, président, gouvernement et peuple, et exprime ses sincères sentiments de sympathie et de compassion au président algérien, aux familles des martyrs et à l’ensemble du peuple algérien.

Sept militaires ont été tués dans un accrochage qui a eu lieu lundi avec un groupe terroriste à Besi dans la daïra d’Azzaba de la wilaya de Skikda. Plusieurs autres militaires ont été blessés dont certains sont dans un état critique.