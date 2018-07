La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi, sur une note positive où le Tunindex a gagné 0,81% franchissant la barre de 8200 points dans un volume d’échanges de 10,937 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital partners (MCP).

A la Hausse, Le titre SOPAT s’est monnayé à 2,62 dinars(D) soit une hausse de 4,38% suivi par la BIAT qui a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 2,957 MD, pour s’établir à 173 D, soit un accroissement de 3,59% .

Le titre ASSAD, quant à lui, a réalisé une progression de 2,95 % pour clôturer la séance à 10,09 D.

Dans le vert, le titre SIPHAT s’est élevé de 2,81 % à 3,29 D, suivi par le titre CEREALIS qui a gagné 2,44 % pour clôturer la séance à 5,02 D.

A la baisse, le titre BEST LEASE a chuté de 3,74 % à 1,80 D suivi par SANIMED qui s’est monnayé à 2,41D soit un déclin de 2,82%. Le titre HEXABYTE quant à lui a réalisé une détérioration de 2,62 % à 5,19 D.

Dans le rouge, les titres Tawassol Group Holding et Modern Leasing ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,50% et 2,36% pour clôturer la séance à 0,39 D et 3,30 D.