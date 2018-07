La Tunisie et la Jordanie ont décidé, lundi 23 juillet, d’établir des programmes de partenariat et d’échange d’expertises dans le domaine de la rationalisation de la consommation d’énergie et du développement des énergies renouvelables, à la lumière de la volonté de la Jordanie de solliciter l’expérience tunisienne en matière de maîtrise de l’énergie, selon un communiqué publié par le ministère tunisien de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables sur sa page Facebook.

Cette décision a été prise à l’occasion d’une réunion de travail qui a regroupé le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, Hachmi Hmidi, avec la secrétaire générale au ministère jordanien de l’Energie et de la Richesse minérale, Amani El Azzem actuellement en visite en Tunisie à la tête d’une délégation jordanienne.

Les deux parties ont passé en revue les éventuelles opportunités de la coopération entre la Tunisie et la Jordanie et entre le ministère de l’Energie tunisien et son homologue jordanien, notamment dans les domaines liés à la rationalisation de la consommation de l’énergie et des énergies renouvelables.

Elles ont ainsi programmé des visites bilatérales des responsables et experts des deux pays, l’organisation de rencontres communes afin de mettre en place des projets et programmes communs dans les domaines en rapport avec l’énergie et le développement technologique en la matière ainsi que les richesses minérales, à la lumière de la coopération existant avec la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et le Groupement chimique tunisien (GCT) et leurs homologues jordaniens.

La délégation jordanienne rencontrera plusieurs responsables des structures au sein du ministère et des entreprises sous sa tutelle afin d’approfondir l’examen des programmes pouvant être réalisés dans le cadre de la coopération tuniso-jordanienne.