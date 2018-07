L’idée de BCE était ingénieuse : s’attaquer à un vieux dogme religieux lequel au fur et a mesure qu’une société évolue n’a plus de raison d être : l’égalité dans l’héritage entre l’homme et la femme.

Ainsi il faisait d’une pierre deux coups jouer au BOURGUIBA en reposant encore une fois la problématique de la femme dans l’ISLAM, laquelle n’est pas si éloignée des autres religions, – mais ceci est un autre problème – et renvoyer l’ascenseur à toutes celles qui ont contribué à son élection ……

Mais, tout ne va pas dans le sens que l’on désire et les contradictions politiques et sociales que révèlent la démocratisation d’une société, trop peu habituée à s’exprimer et du coup elle se met à hurler ! ont crée une cacophonie politique et sociale et aujourd’hui on est en plein brouillard ……et si on y ajoute l’intrusion d’éléments exogènes qui perturbent le cours des choses, comme par exemple la famille, la sécheresse, le terrorisme, SALVINI plus personne n’y voit clair !

Mais et cela est symbolique de la force de caractère de l’éternelle souriante BBH, elle poursuit la tâche qui lui était imparti: faire tourner sa commission la COLIBE et rédiger le rapport demandé et le remettre à qui de droit, maintenant faut passer à son application et qu’on le veuille ou pas c’est là que les problèmes commencent et c’est là que je me demande si ce n’était pas l’objectif de BCE , la COLIBE n’étant qu’un de ses alibis politiques pour contrer les volontés destructrices d’un gourou anthropophage…..

Car cette COLIBE a aussi d’autres avantages et inconvénients :

elle nous attache d’une manière irréversible à ce qu’on appelle le monde moderne, celui qui a enfanté SIMONE VEIL celle qui s’est battu à sa manière pour la liberté de la femme dans un monde chrétien encore plus à cheval sur certains principes que l’ISLAM

elle nous met à dos tout un univers dit rétrograde qui défend becs et ongles ses acquis en commençant à enfermer une de ses composantes la femme, laquelle commence lentement à prendre le volant de ses libertés

Cette COLIBE n’est à mon sens qu’une étape d’un processus qui cherche à mettre à nu une NAHDA qui n’arrête pas de faire des circonvolutions pour prendre la forme du vase ! il semble même appuyer l’action de cette commission ce qui semble affoler ses commanditaires…..

On prétend même que le gourou qui la préside avant de mettre une cravate s’est fait enlever par la chirurgie esthétique la tâche au front symbolique des prostrations associées aux prières régulières depuis des années !

Et du coup vous allez me dire c’est quoi cette histoire du fiston et de celle du PM dont soudain plus personne ne veut? Posons le problème à l’envers et vous verrez plus clair :

qui a part BCE peut décider de remplacer le PM, en sachant pertinemment qu’il offrirait le nouveau candidat en pâture à des députés qui n’arrivent même pas à remplir leurs sièges le plus souvent inoccupés

qui aujourd’hui se sent capable d’occuper ce siège éjectable de la KASBAH vu les échéances? les candidats ne semblent pas se bousculer pas au portillon

enfin, les huées de CARTHAGE quand JAMEL DEBBOUZE s’est mêlé de politique nationale ne sont pas révélatrices de ce que ne veut pas le peuple? après la nièce, la femme voilà le fils! ah non !

Du coup quand j’entends tous les quolibets sur les actions de cet homme qui croule sous le poids des ans, je ricane en douce en attendant 2019 !