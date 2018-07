La Bourse de Tunis termine la séance du mercredi dans le vert où le Tunindex a augmenté de 0,33 %, enregistrant 8092,77 points dans un volume d’échanges de 6,071(Millions de Dinars) MD, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le Titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 1,048 MD à 18,88D, soit un décroissement de 0,10%.

A la hausse, le titre SOTIPAPIER s’est monnayé à 4,64 D, soit une montée de 5,93% suivi par TAWASSOL GROUP HOLDING qui a augmenté de 5,12 % à 0,41D. Le titre SIMPAR, quant à lui, a réalisé un relèvement de 4,44 % pour clôturer la séance à 35,72D .

Dans le vert, les titres SOTETEL et ICF ont gagné respectivement 3,74 % et 3,60% pour clôturer à 3,88 D et 5,50 D.

A la baisse, le titre CELLCOM a chuté de 4,16% à 1,61D suivi par SITS qui s’est monnayé à 2,11D, soit un déclin de 2,76%. Le titre AMS quant à lui a régressé de 2,17 % à 0,90 D.

Dans le rouge, les titres ASSAD et SOPAT ont enregistré une baisse de 1,86% pour clôturer la séance à 9,99 D et 2,11 D.