Selon les derniers chiffres publiés publiés par l’Agence tunisienne de la coopération technique (ATCT), les placements pour le recrutement à l’étranger des Tunisiens a bondi de 21%, entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, soit 1125 recrutés, contre 930 pour la même période de 2017.

Ces recrutements ont concerné les domaines de l’éducation et de l’enseignement avec 496 coopérants, constituant ainsi 44% des placements réalisés. Suivent les secteurs de la santé (253 cadres), de l’ingénierie (141) et de l’administration (124).

L’Arabie Saoudite reste à la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 383 coopérants, soit 34% du total des recrutements réalisés; le Qatar, avec 219 recrutes, se place en deuxième position.

Les pays arabes totalisent 722 recrutés, soit 64%; ils sont suivis de la France avec 118 recrutés, et du Canada (102 recrutés).

A travers le projet “Lemma” et avec le soutien de l’Union européenne (UE), l’ATCT compte réitérer l’expérience des journées de la mobilité internationale intitulées “International Job Days” avec plusieurs autres institutions canadiennes de la ville de Drummondville, afin de sélectionner et de recruter 160 cadres dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme, de la santé, des médias et de l’industrie.

Un processus de recrutement en Tunisie sera mis en place au profit de 15 institutions économiques issues de la province de Québec. Dans ce cadre, plus de 750 candidats ont passé des entretiens et des tests pour 200 postes dans le domaine de la technologie de l’information et de la communication, la soudure, la métallurgie, les industries agroalimentaires et le textile.

En outre, le Forum international de l’emploi sera organisé en octobre 2018 et comprendra un plus grand nombre d’employeurs étrangers.

Par ailleurs, et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, 23 experts tunisiens ont effectué des missions d’assistance technique dans les domaines de la santé reproductive, l’alimentation saine et l’éducation.

Sachant que le nombre total de coopérants et d’experts tunisiens s’élevait, au 30 juin 2018, à 17.945.