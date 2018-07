La balance commerciale alimentaire de la Tunisie a affiché un excédent de 226 millions de dinars (MDT) au premier semestre de l’année 2018, contre un déficit de 728,5 MDT au cours des six premiers mois de l’année précédente, selon des données publiées, mardi 17 juillet, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Les mêmes données révèlent que le taux de couverture des importations par les exportations a atteint 108,7% à fin juin 2018, contre 68,5% l’année dernière.

Le département de l’Agriculture a imputé cette évolution à la hausse de la valeur des exportations alimentaires à un rythme plus accéléré que celui des importations (78,3%, contre 12,3% des produits alimentaires importés).

Les exportations des produits alimentaires se sont établies à 2,822 milliards de dinars au premier semestre 2018, enregistrant ainsi une croissance de 78,3% par rapport à l’année 2017.

La hausse des exportations des produits alimentaires est due à la multiplication des exportations de l’huile d’olive aussi bien en volume (142 mille tonnes, contre 46 mille tonnes) qu’en valeur (1,352 milliard de dinars contre 430,7 MDT), sans omettre le niveau des prix qui a augmenté de 3%.

Les entrées en devises de la production de la mer et des dattes ont atteint respectivement 7% et 35%, outre l’amélioration de la valeur des ventes des légumes frais de 44% surtout les tomates géothermiques des agrumes (56%).

La valeur des exportations alimentaires s’est accrue de 28%, sans tenir compte des entrées de l’huile d’olive pendant la même période, indique le ministère de l’Agriculture, qui a précisé que la Tunisie a exporté 15 mille tonnes des fruits de la saison d’une valeur de près de 45 MDT, soit un taux de croissance de 25% en volume et 55% en valeur.

La valeur des exportations alimentaires a constitué 13,9% de l’ensemble des exportations des biens du pays en 2018, contre 9,8% e 2017.

En revanche, la valeur des importations alimentaires a grimpé à 2,596 milliards de dinars à fin juin 2018, enregistrant ainsi une hausse de 12,3%, par rapport à l’année 2017, au vu de la récession du prix de change du dinar tunisien en comparaison avec les monnaies étrangères, l’évolution des importations de certains produits alimentaires de base et la hausse de leur prix sur le marché international, à l’instar des blés dur et tendre, (24%), de l’orge (47%), des dérivés du lait (65%) et du sucre (11%).

D’autres aliments ont vu leur valeur d’achat baisser durant cette période, à l’instar du maïs et de l’huile végétale respectivement de 30% et de 31%. Ainsi, la valeur des importations alimentaires au cours du premier semestre 2018, représente 9% de l’ensemble des importations du pays contre 9,8% en 2017.