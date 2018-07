Western Union (WU), leader dans le domaine des transferts d’argent transfrontaliers ainsi que des échanges de devises, et la Poste tunisienne permettent aux étudiants tunisiens du monde entier de recevoir des transferts d’argent en provenance de la Tunisie.

Cette année, Western Union et la Poste tunisienne ont été les principaux sponsors des salons étudiants en Tunisie, offrant aux étudiants internationaux actuels et futurs et à leurs parents les informations dont ils ont besoin sur les écoles et les universités en Tunisie et à l’étranger.

Grâce à cette offre de service, les familles pourront envoyer de l’argent à partir des bureaux de la Poste tunisienne vers plus de 525.000 sites de Western Union dans plus de 200 pays et territoires.

La Poste tunisienne compte plus de 1.300 agences et fournit des services de transfert d’argent Western Union depuis plus de 15 ans, ce qui permet aux clients de recevoir de l’argent des pays du monde entier. Ce service d’envoi d’argent depuis la Tunisie fournit une solution sur-mesure, permettant aux étudiants de recevoir de l’argent en quelques minutes, via Western Union.

Selon les Nations unies, l’éducation de qualité est l’un des 17 objectifs mondiaux qui composent l’Agenda 2030 pour le développement durable. Avant la première utilisation du service d’envoi, les familles des étudiants peuvent se rendre dans un bureau de poste tunisien pour obtenir plus d’informations sur le service.