Afin d’apporter plus de sécurité et de confort aux passagers et techniciens, le Comité Européen de Normalisation a introduit en Septembre 2017 deux nouvelles normes d’ascenseurs «EN 81-20 et EN 81-50» qui sont désormais obligatoires pour la mise en service de tout ascenseur en Europe.

Ces nouvelles normes apportent de réels avantages aussi bien pour les usagers que pour les techniciens, tels que :

– Barrière photocellule sur toute la hauteur de la porte qui remplace les deux points de photocellule. Cela évite la fermeture brusque des portes dès la détection d’obstacle (comme la main) à n’importe quel niveau de la porte.

– La nouvelle norme exige, en cas de panne, une force minimale supérieure à 50 N pour l’ouverture de la porte cabine et ce afin de garantir une meilleure sécurité pour les usagers.

– Bonne intensité lumineuse en cabine qui devient mesurable.

– Une forte résistance au feu pour assurer la sécurité des usagers en cas d’incendie.

– Pour plus de sécurité et une meilleure régulation des freins, chaque frein peut être testé individuellement depuis l’armoire palière.

– Augmentation de la hauteur de la balustrade sur le toit de la cabine pour la sécurité des techniciens lors de la maintenance.

Rappelons que Servicom a inauguré son usine de fabrication d’ascenseurs tunisiens à Djebl El Ouest début 2015. Par la suite, elle a réalisé sa première exportation vers le Maroc et vers la France en 2016.