Nidaa Tounes tiendra son 2ème congrès les 29 et 30 septembre 2018. C’est ce qu’a annoncé, dans la soirée du mercredi 11 juillet, l’instance politique dudit parti, laquelle instance a également décidé de former un comité préparatoire du congrès dont la composition sera annoncée lors de sa prochaine réunion après concertation et en association de tous les courants.

Elle invite les “militants et militantes du parti, ceux qui ont contribué à sa création et à sa victoire lors des élections de 2014, à resserrer les rangs derrière le mouvement en cette circonstance difficile et prendre part activement à la préparation et au succès du prochain congrès”.

L’instance politique réaffirme qu’elle “assume le rôle exécutif et est responsable de la direction collective du parti jusqu’à la tenue du congrès en vertu de l’article 22 du statut et de l’article 24 du règlement intérieur du parti”.

L’instance met en valeur le leadership du président de la République et président fondateur du mouvement dans la “préservation de la primauté de la constitution” en tant que garant de la stabilité politique, soulignant que sa réunion mercredi s’est déroulée “conformément aux dispositions du règlement intérieur et le statut adoptés lors du congrès de janvier 2016 à Sousse”.

L’instance politique se compose de Sofiene Toubel, Zahra Idriss, Moncef Sallami, Mohamed Ramzi Khemaies, Abderrahouf Khammassi, Ons Hattab, Mohamed Ben Souf, Taieb Madani, Khansaa Ben Harrath, Ahmed Zaglaoui et Taher Battikh, indique-t-on de même source.

Le porte-parole de Nidaa Tounes Mongi Harbaoui avait déclaré à l’agence TAP qu’une délégation des députés du parti a été reçue ce mercredi par le président de la République Béji Caïd Essebsi pour “clarifier certaines positions”, en allusion aux derniers différends au sein de la direction du parti….