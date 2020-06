Le mouvement “Nidaa Tounes” s’est dit extrêmement préoccupé par les luttes intestines entre les composantes de l’Etat qui minent la scène politique.

Le parti a pointé du doigt les groupes parlementaires qui selon lui, ” ont fait dévier le parlement de sa voie et de sa responsabilité nationale au moment où le pays connait des difficultés économiques, un climat sociale en crise et une situation financière critique “.

Dans une déclaration rendue publique mardi à l’occasion du 8e anniversaire de sa création, “Nidaa Tounes” a fait observer que les tensions au sein de la scène politique et parlementaire ainsi que la situation économique et le climat social délétères ont crée l’inquiétude aussi bien parmi la majeur partie des citoyens que chez les détenteurs nationaux ou étrangers du capital.

Le mouvement fondé par feu Beji Caid Essebsi, a appelé toutes les parties politiques, coalition gouvernementale et opposition confondues, à faire prévaloir la voix de la raison et à faire preuve de tempérance et à préserver l’Etat d’un retour au carré des luttes sans lendemain.

” Nidaa Tounes ” a appelé à cet effet ses structures régionales et locales à prendre part à toute initiative qui pousse l’Etat sur la voie de la construction et du développement et à défendre les acquis de l’Etat civil.

Le parti a mis l’accent sur sa volonté de faire face à toutes les tentatives visant à faire échouer l’expérience démocratique et à porter préjudice aux libertés et droits humains. il est question également d’imposer le prestige de l’Etat et le respect de la loi et de lutter contre toutes les formes de corruption loin des règlements de compte personnels et de manière transparente.

Le mouvement a appelé également à faciliter l’accès à l’information sur les dossiers du moment pour éviter toute remise en question dans la crédibilité de la réforme et rétablir la confiance.

Sur un autre plan, ” Nidaa Tounes ” a indiqué que son congrès unificateur extraordinaire se tiendra les 26 et 27 juillet 2020 de manière transparente et démocratique en s’appuyant sur les institutions du mouvement pour entamer une nouvelle étape.