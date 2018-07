Le 10 juillet 2018 à Djerba, la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar (FTADD) a convié la presse tunisienne en présence des gouverneurs de Médenine, Gabès et Tataouine, de Rita Adams (ambassadeur de Suisse en Tunisie), aux côtés de nombreux acteurs du tourisme tunisien, à la présentation de son nouveau concept touristique.

Vivant de l’agriculture de montagne et des revenus de l’exode, la région montagneuse du Djebel Dahar, située à 80 km de Djerba entre Matmata et Tataouine, vise à se positionner comme destination touristique qui séduira les visiteurs locaux et internationaux.

La FTADD innove en fédérant 90% des prestataires touristiques de la région pour mettre en valeur le patrimoine de la région et proposer un tourisme résolument authentique qui conjugue nature et culture.

Organisée en partenariat public/privé sous forme de DMO (pour Destination Management Organisation), et disposant depuis mars 2018 du statut de syndicat professionnel, la FTADD constitue un véritable cluster (groupe d’entreprises et d’institutions, proches géographiquement et partageant un même domaine de compétences).

Son objectif est d’attirer des touristes tunisiens et étrangers intéressés par la découverte de paysages grandioses en Tunisie, par la rencontre avec l’habitant, la culture et l’histoire du pays, la randonnée, la géologie… Hors des sentiers battus et des standards du tourisme intensif, le Djebel Dahar offre une alternative au modèle touristique tunisien encore axé sur le balnéaire et de plus en plus ‘all inclusive’.

Pour atteindre ses objectifs, la FTADD innove également avec des techniques de marketing, tels que le marketing territorial et le marketing participatif sur les réseaux sociaux en incitant des bloggeurs et les visiteurs à raconter leurs expériences et à promouvoir eux-mêmes la destination Djebel Dahar après leur retour de voyage.

Une application téléphonique, véritable guide de voyage fonctionnant off line, la première du genre en Tunisie, a également été développée pour les visiteurs (à télécharger de l’Apple Store ou Google Play sous le nom Destination Dahar).

Enfin, la FTADD montre aussi que la démocratie et la décentralisation qui se mettent en place ont tout à gagner de ce type de mouvement fédératif qui contribue à la gouvernance locale en impliquant et en regroupant les acteurs concernés au-delà des clivages politiques et sociaux. En partenariat public-privé aux côtés, notamment, du ministère du Tourisme et l’ONTT qui ont encouragé ce processus fédératif conduit avec l’appui technique de la Fondation Swisscontact et le financement du secrétariat suisse à l’économie (SECO).