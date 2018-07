Le projet d’approvisionnement de la région de Djebba en eau potable, à travers la mise en place d’une station de pompage et le changement de canaux, sera lancé durant le 2ème semestre 2019. C’est ce qu’a annoncé Ali Melki, délégué régional de l’agriculture de Béja, cité par l’agence TAP, précisant que ce projet, financé par la Banque mondiale, a mobilisé un investissement de l’ordre de 13 millions de dinars (MDT).

Intervenant lors de la “Journée d’ouverture de la campagne de la figue de Djebba AOC” à Tibar (gouvernorat de Béja), Melki a noté que la culture de figues -le principal produit de terroir de cette région- a augmenté au cours des dernières années, passant de 200 à 400 hectares, et ce en dépit des quantités limitées d’eau.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, estime que la problématique de pénurie d’eau dont souffre la région de Djebba est également un problème national. D’où l’importance d’investir dans des produits locaux dans chaque région du pays, afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens et valoriser le tourisme agricole.

Taieb a aussi mis en exergue la détermination des habitants de Djebba qui œuvrent à développer le secteur de la figure et à former des coopératives de services agricoles dans le dessein d’organiser et de faciliter la transformation de ce produit, ainsi que de promouvoir sa commercialisation à l’échelle nationale et mondiale, surtout après l’obtention du label d’Appellation d’origine contrôlée (AOC).

Faouzi Djebbi, président de l’Association du Festival de figues de Djebba, dira pour sa part que la récolte de figue sera “bonne” cette année, avec une quantité qui dépassera les 3.500 tonnes, en dépit des conditions climatiques difficiles et de la pénurie d’eau.

Il a fait savoir que la variété “Bouhouli Djebba”, qui représente 80% de la production de figues dans la région, est parvenue à conquérir de nouveaux marchés à l’international, dont notamment les pays du Golfe, le Canada et l’Europe. “Nous œuvrons actuellement à conquérir de nouveaux marchés, dont le marché russe”, a-t-il ajouté.

Djebba compte 27 variétés de figues, dont Bouharrag, Goutti, Nemri, Boukhobza, Wahchi, Khenziri, Khortoumi, Fawari…