Siliana : l’agriculture biologique, un secteur prometteur

Une journée d’information sur l’avenir de l’agriculture biologique au gouvernorat de Siliana a été organisée dans la région.

Selon les participants à cette journée, la région recèle de grandes opportunités pour développer l’agriculture logique notamment pour la culture des plantes médicinales et aromatiques ainsi que des arbres fruitiers en particulier dans les régions de Bargou, Kesra et Jebel Serj.

Les exploitations destinées aux cultures biologiques à Siliana ont atteint 14 mille ha dont 4800 ha d’olives, 8600 ha de plantes aromatiques et médicinales, 330 ha d’arbres fruitiers (grenades, amendes et figues) et 220 ha de figues de barbarie, a indiqué le commissaire régional au développement agricole Fethi Hichri, soulignant également la promotion de l’apiculture biologique (350 ruches d’abeilles).

Il a ajouté que le projet de développement des systèmes agricoles locaux, doté d’une enveloppe de 75 MD, bénéficiera à 35 imadas à Siliana pour renforcer la production de produits biologiques dans les secteurs des volailles, des viandes rouges, laitier et de la culture des cerises et des pommes.