Une journée de sensibilisation autour de l’agriculture biologique a été organisée dimanche 12 juin 2022 à la Maison des jeunes de Chelli de la délégation de Kébili-sud.

Initiée dans le cadre du projet du Pôle de connaissances de l’agriculture biologique en Afrique du Nord par le centre technique de l’agriculture biologique (CTAB), la manifestation a pour objectif d’informer les agricultures sur les procédures d’adhésion au système de l’agriculture biologique, a indiqué le chercheur au sein de l’Institut des Régions Arides Ali Ben Belgacem.

La journée de sensibilisation comporte une présentation des principes de l’agriculture biologique, un exposé autour de la lutte contre les ravageurs et les maladies en agriculture biologique suivi d’un débat avec les agriculteurs sur les difficultés et les perspectives d’exportation de la production biologique, a ajouté la même source.

Dans le même contexte, le responsable du service de l’agriculture biologique au sein de la Commissariat régional au développement agricole de Kébili, Ismail Ratib, a fait savoir que la superficie des oasis biologiques a atteint 2 200 hectares dans la région avec une production de19 mille tonnes de dattes biologiques au cours de cette saison.

Selon le responsable, 700 hectares sont en cours de transformation vers le système de production biologique et 1 200 agriculteurs de la région ont déjà adhéré à la culture biologique.

Financé par le Ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par l’agence de coopération allemande (GIZ) en plusieurs pays dont la Tunisie, le projet Pôle de connaissances de l’agriculture biologique en Afrique du Nord est appelé à devenir un réseau régional innovant pour la promotion de l’agriculture biologique dans le monde.

En Tunisie, le projet est supervisé par le CTAB dont la mission consiste à l’organisation d’activités de formation et de vulgarisation auprès des opérateurs biologiques en plus de la conduite des recherches appliquées sur tous les aspects de l’agriculture biologique et leur adaptation aux conditions agricoles dans les différentes régions du pays.