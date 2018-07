L’histoire retiendra que la société Baccouche Automobiles fut la première agence agréée Ben Jemâa Motors en Tunisie pour représenter l’importateur exclusif de la marque BMW en Tunisie dans la région du Sahel.

La cérémonie inaugurale a été notamment marquée par la présentation officielle de la nouvelle BMW X3 en présence de nombreuses personnalités, entre autres Andreas Reinicke, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Wolfgang Breyer, Thomas Frohn, Mohamed Toumi et Ralf Follmann (du groupe BMW Group), Mohamed Ben Jemâa (directeur général Ben Jemâa Motors), Khaled Baccouche (propriétaire de Baccouche Automobiles), Adel Chelioui (gouverneur de Sousse), et de nombreux invités et partenaires.

L’agence 3S est située sur l’axe routier stratégique de Sousse, la Route Ceinture Oued Arouk de Akouda, avec 5 niveaux (sous-sol, RDC, mezzanine et deux étages) pour une superficie totale de plus de 5.000 m².

L’espace d’exposition s’étale sur une surface de 615 m² entre le rez-de-chaussée (490 m²) et la mezzanine (125 m²) à même d’accueillir jusqu’à huit véhicules selon les normes de BMW.

L’agence englobe l’ensemble des services administratifs et techniques nécessaires pour un service digne d’une marque premium.

L’aile administrative (345 m²) est conçue pour accomplir l’ensemble des procédures de vente et de suivi.

Le service après-vente se compose de deux magasins de pièces de rechange (plus de 350 m²) et d’un atelier de réparation (1.350 m²) qui répond aux exigences de BMW capable de réaliser l’ensemble des travaux techniques : service rapide, mécanique générale, électromécanique, diagnostic et carrosserie.

La société Baccouche Automobiles a misé sur d’autres aspects dans son investissement tel que l’installation d’un parking de 1.235 m² au 2ème étage pour faciliter le stationnement et l’accueil des clients, surtout que les travaux de carrosserie sont réalisés au niveau du 1er étage. De ce fait, l’agence a été équipée par un monte-voiture de haute technologie capable de réaliser le transfert de la voiture du client entre l’ensemble des services techniques de l’agence.

A l’occasion de cette cérémonie d’ouverture, Khaled Baccouche a mis en exergue l’importance de ce projet dans la stratégie de la société qui a déjà obtenu la confiance des importateurs automobiles en tant que référence locale avec un carnet de contacts riche et un savoir-faire technique de très haut niveau sollicité par les meilleurs dans le domaine de l’automobile.

Pour sa part, Mohamed Ben Jemâa n’a pas manqué de manifester sa fierté de «voir notre première agence agréée Ben Jemâa Motors s’installer à Sousse. Ce projet montre l’attachement de notre société et ses partenaires au développement de la marque BMW et sa présence dans la région du Sahel. Nous allons continuer à soutenir notre partenaire local pour réaliser ses objectifs et optimiser nos interventions», déclare Monsieur Mohamed Ben Jemâa, Directeur Général de la Société Ben Jemâa Motors.

L’inauguration de ce site modèle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de Ben Jemâa Motors qui met l’extension de son réseau au centre de ses priorités. Dans le cadre de sa stratégie de développement, une implantation à Sousse ne fait que renforcer son activité, le réseau de Ben Jemâa Motors voulant encore s’enrichir à travers des implantations importantes à court terme dans les banlieues nord et sud de Tunis mais également à Sfax.

La nouvelle BMW X3 : substance, conduite active et technologie hors norme

Premier «Sports Activity Vehicle» (SAV) de la catégorie premium, la BMW X3 dans sa troisième génération est désormais dans les starting-blocks et s’apprête à redéfinir une fois de plus les références grâce à de nombreuses nouveautés.

Avec son langage esthétique perfectionné, des équipements luxueux, une habitabilité généreuse et le dynamisme exceptionnel typique de BMW, la dernière mouture de la très prisée BMW X3 continue de développer ses atouts historiques et se pose à nouveau en leader de la catégorie.

La connectivité et l’offre d’aides à la conduite intelligentes confèrent au modèle un statut à part sur son segment.

Quid de la BMW X3?

Nouvelle BMW X3 : première mondiale le 17 novembre 2017.

Au lancement en Tunisie : deux moteurs Diesel 18d et 20d et un moteur essence 20i.

BMW X3 18d à partir de 238 900 TND TTC

BMW X3 20d à partir de 278 800 TND TTC

BMW X3 20i à partir de 254 500 TND TTC

Meilleur aérodynamisme de la catégorie réduisant la consommation et les bruits de vent.

Nouvelle BMW X3 disponible pour la première fois en version M Performance.

Poids abaissé de 55 kg par rapport au modèle précédent grâce à la construction allégée intelligente.

Nouveautés : Finition Luxury et offres BMW Individual.

Unique dans la catégorie : Affichage Tête Haute HUD couleur, clé intelligente « BMW Display Key ».

Tout aussi uniques : aides à la conduite reprises des BMW Série 5 et Série 7.

Le Groupe BMW

La fascination particulière du groupe BMW réside non seulement dans ses produits et sa technologie, mais aussi dans l’histoire de l’entreprise, écrite par des inventeurs, des pionniers et des concepteurs brillants. Aujourd’hui, le BMW Group, avec ses 31 sites de production et d’assemblage dans 14 pays et un réseau de vente mondial, est le premier fabricant mondial d’automobiles et de motos haut de gamme. Il commercialise les marques BMW, MINI et Rolls Royce et représente l’une des premières entreprises allemandes implantées à l’étranger.

Ben Jemaâ Motors

Ben Jemaâ Motors, importateur exclusif des marques BMW et MINI en Tunisie, se distingue par une expertise relative aux normes et aux exigences du BMW Group.

La Société offre pour chacune de ses marques:

Un large panel de modèles qui répondent aux besoins de sa clientèle.

Un Service après-vente répondant aux standards de qualité établis par le Constructeur.

Une disponibilité de pièces de rechange certifiées d’origine.

Baccouche Automobiles

Baccouche Automobile est la toute première agence agréée Ben Jomâa Motors importateur officielle de la marque BMW. Elle expose l’ensemble de la gamme de véhicules et un service après-vente qui facilitera la tâche au client en offrant une panoplie de services de proximité.