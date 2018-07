Béji Caïd Essebsi, le président de la République, en recevant le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Tahar Siala, au palais de Carthage, a réaffirmé l’engagement de la Tunisie aux côtés de la Libye et sa constante disponibilité pour la coopération afin d’aider les Libyens à surmonter la crise.

Le chef de l’Etat tunisien souligne que la priorité réside dans le rétablissement de la paix et de la stabilité ainsi que dans l’édification de l’Etat libyen et l’installation de ses institutions.

Pour lui, l’intérêt des deux pays commande le consensus entre les différentes factions libyennes, indique un communiqué de la présidence de la République.

En outre le président tunisien a insisté sur la nécessité de faire prévaloir l’intérêt du peuple libyen et de trouver une solution urgente, à la fois politique et globale de la crise, et ce sur la base de l’initiative tripartite, l’accord politique et le plan onusien.

Il se dit également satisfait quant aux résultats de la réunion préliminaire tenue à Tunis les 5 et 6 juillet entre les chefs de la diplomatie tunisienne et libyenne, en prévision de la Haute commission mixte.

Dans ce cadre, Caïd Essebsi estime important d’impulser la coopération bilatérale et de réaliser la complémentarité économique entre les deux pays, au service des deux peuples frères, rappelant que la Libye fut un partenaire stratégique de la Tunisie.

De son côté, le chef de la diplomatie libyenne, a félicité la Tunisie pour son soutien constant à la Libye et au peuple libyen, saluant les efforts déployés pour aider les Libyens à dialoguer et à réaliser la réconciliation pour pouvoir se consacrer à l’édification de l’Etat.

Il se dit confiant en la capacité de la Tunisie à poursuivre “son rôle positif” dans le règlement de la crise libyenne.

Le ministre libyen se également de voir la coopération internationale reprendre son rythme normal, mettant l’accent sur le souci des deux pays d’aller de l’avant dans l’exécution des programmes convenus entre les deux pays.