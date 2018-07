La fédération tunisienne de textile et de l’habillement organise le 09 juillet 2018 une Conférence sur le thème «L’absentéisme».

Programme

09:00 à10:00 : Accueil et Inscription

10:00 à10:15 : Mot de bienvenue et Présentation des buts de la conférence par le Président de la FTTH Monastir Mr.Ialel Zayati:

1- Introduction Générale au Sujet de la Conférence.

2- Présentation de l’accord conclu entre la FTTH et l’Ordre des Médecins pour lutter contre les absences non justifiées à caractère médical.

10:15 à10:35 : Mot de bienvenue du Président National de La FTTH Mr.Hosni Boufaden :

FTTH : Une année de réalisations pour le Secteur du Textile et de l’Habillement

10 :35à10 :50 : Absentéisme en chiffres

– Présentation de l’enquête annuelle 2017 sur le climat des affaires et de la compétitivité par le Directeur Général de l’ITCEQ – Mr Zouhair El Kadhi en mettant l’accent sur l’absentéisme et les dommages qu’il cause aux entreprises privées.

10 :50 à11 :05 : Absentéisme à travers le Monde

– Intervention de LEAD AUDITOR international Mr Ing.Alessandro Romei : Responsable de la section des certifications sociales de la société RINA spa

 Causes de l’absentéisme du personnel des entreprises textiles dans divers pays du monde.

 Mesures à adopter par les entreprises pour réduire ce phénomène.

 Certification SMETA pour les entreprises FTTH.

11:05 à12 :00 : Prendre la responsabilité de lutter contre l’absentéisme

– Intervention du Président de l’Ordre des Médecins de CROM Doc. Braham: Faux

Certificats et Certificats de complaisance : violation déontologique, éthique et légale

– Intervention du Président du Syndicat des Médecins Doc. Samia Trabelsi : La volonté de lutter contre l’absentéisme sans perdre l’indépendance de la profession médicale

– Intervention du membre promoteur de la convention entre FTTH et le CROM

Doc.Lamberto Poli : Explication du fonctionnement de la convention

– Intervention d’un Chef d’unité pour le dialogue Social de l’Inspection de travail Mr Adel El Waer Absentéisme : Approche ergonomique

– Intervention d’un Juriste Expert Mr.Abidi Khairi quels sont les Comportements que les entreprises doivent adopter après la contre-visite en cas d’absence injustifiée

12:00 à12:45: Questions & Réponses

12:45 à13 :15 : Signature de la convention CROM-FTTH Monastir et clôture par Mr Jalel Zayati

Les participants devront s’inscrire préalablement sur Google form par le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpvaIULFbwW65RgVFQxQVa8S0CI SlLLFLGRNdkr-Pbqhdrag/viewform