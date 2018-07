Un Forum économique franco-tunisien a lieu à Marseille du 4 au 7 juillet 2018, avec la participation d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens représentants 21 entreprises et conduite par Mounir Mouakhar, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis.

Cet événement est organisé par la CCI Tunis en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence, le consulat général de Tunisie à Marseille et l’appui de l’ambassade de Tunisie en France.

Les entreprises tunisiennes participantes opèrent dans plusieurs secteurs, entre autres l’Agroalimentaire, les matériaux de construction, le bâtiment, les TIC, les énergies renouvelables, les services, le consulting, la sécurité et le tourisme.

Le programme de la mission a été rehaussé par des conférences sur les opportunités d’affaires qui intéressent les deux régions ainsi que par des rencontres B2B entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues marseillaises.

L’ouverture officielle du forum, jeudi 5 juillet 2018, a été assurée respectivement par Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence, Mounir MOUAKHAR, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, et Abdelaziz Rassaa, ambassadeur de Tunisie en France.

Le premier volet de la rencontre a concerné une présentation de l’économie française et la position géostratégique de Marseille Aix-en-Provence ; présentation assurée par le vice-président de la CCI Marseille Provence.

Ensuite, le climat économique, les affaires et les opportunités d’investissements en Tunisie a constitué le 2ème volet du programme. Cette présentation a été animée par des représentants de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur à Paris (FIPA), de la chargée de la Coopération avec les pays de l’Europe au Centre de promotion des exportations (CEPEX), et le représentant de l’Office national du tourisme tunisien à Paris (ONTT).

Au bilan, un grand nombre de contacts fructueux entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues françaises, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action, de coopération et de suivi entre la CCI TUNIS et la CCIMP. Ce plan d’action comprend essentiellement la promotion de la formation et l’accompagnement des entreprises dans l’organisation des événements des deux régions. Il a été appuyé par le consulat de Tunisie à Marseille.