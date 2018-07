La Bourse de Tunis a débuté la séance du jeudi sur une note positive. Le TUNINDEX a progressé de 0,18%, avec 8 087,14 points dans un volume total de 0,371 MD, indique l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre STB grimpe de 2,74% à 5,24 D suivie par TELNET et ATL qui gagnent respectivement 2,43% et 1,92% à 10,50 D et 3,17 D.

A la baisse, LAND’OR a chuté de 2,14 % à 8,65 D, tout comme les titres TUNIS RE et TPR qui baissent respectivement de 2,01% et 1,32% à 7,78 D et 5,20 D.