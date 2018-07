Tunis et le Cap en Afrique du Sud ont été classées premières villes en Afrique où les prix de location des logements sont les plus chers. Ces prix ont observé, ces dernières années, une hausse considérable, selon la 24ème enquête de Mercer, cabinet de conseil mondial, filiale de Marsch et Mclennan Compagnies, publiée le 28 juin dernier.

Selon le rapport, des facteurs comme l’instabilité des marchés du logement, la faible inflation et les fluctuations des prix des biens et services influencent les coûts d’exploitation dans les différents pays du continent.

Les multinationales s’adaptent à cette transformation en mettant l’accent sur la mobilité du talent et en évaluant les coûts de la rémunération des employés en mobilité.

Bien qu’elle ait perdu sa première place au classement mondial des villes les moins chères, Luanda, capitale de l’Angola, qui occupe désormais le 6ème rang, demeure la ville la moins chère en Afrique. Nonobstant la tendance à la baisse sur le marché du logement ainsi qu’à la dépréciation de la monnaie locale vis-à-vis du dollar américain, Luanda est ainsi mieux positionnée pour attirer les capitaux étrangers et le coût de la vie est plus accessible pour les immigrants.

L’enquête s’intéresse à plus de 375 villes dans le monde. Mais cette année, le classement comprend 209 villes sur cinq continents et analyse les coûts comparatifs de plus de 200 biens dans chaque municipalité, incluant des composantes des secteurs du logement, des transports, de l’alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et du divertissement. L’objectif est d’aider les multinationales et les gouvernements à concevoir des stratégies de rémunération pour leurs employés en mobilité.

Les gouvernements et les grandes entreprises utilisent les données de cette enquête pour protéger le pouvoir d’achat de leurs employés en mobilité alors que les données sur les coûts locatifs servent à évaluer les allocations de logement qui leur sont versées.

Marsch et Mclennan Compagnies est une entreprise privée de gestion des risques et de prestation de services d’assurance basée aux Etats-Unis employant plus de 60.000 personnes et proposant ses services dans plus de 100 pays.