Un écolabel “Wild Tunisia”, dédié aux produits et services issus des aires protégées et des sites naturels à haute valeur écologique en Tunisie, a été lancé par le Fond Mondial pour la Nature, WWF-Afrique du Nord en Tunisie, en partenariat avec la Direction générale des Forêts (DGF) et la Fondation suisse DROSOS.

L’objectif de ce label, lancé dans le cadre du projet “Emploi vert, dans et autour des aires protégées du nord-ouest de la Tunisie”, est de contribuer à mettre en valeur les produits et services provenant des aires protégées et des sites naturels en Tunisie, en améliorant leur image de marque pour faciliter leur commercialisation et partant améliorer le bien être des communautés locales impliquées dans leur conception.

Ce label, déjà breveté à l’INNORPI, sera associé à tous les produits et les services liés à l’extraction de la matière première, la récupération, la fabrication, l’emballage, l’utilisation et les loisirs autour des Aires Protégées, les zones limitrophes ainsi que des sites naturels à haute valeur écologique.

Les produits et services promus dans ce cadre doivent aussi encourager l’utilisation durable et rationnelle des énergies et des ressources naturelles.

La demande pour l’obtention du label “WILD TUNISIA” est volontaire de la part des producteurs et prestataires de services dans et autour des aires protégées décrétées officiellement par les autorités compétentes ainsi que toutes autres zones classées à haute valeur naturelle selon les statuts de conservation nationaux et internationaux, fixés par le cahier des charges relatif à ce label.

Selon Essia Guezzi, Chef du projet au WWF-Afrique du Nord, il existe trois sections du même label. Il s’agit de “WILD TUNISIA Green” concernant les Produits issus des Aires Protégées et sites naturels à haute valeur environnementale, le “WILD TUNISIA Blue” qui porte sur les servies et produits issus des aires marines et côtières protégées, des zones humides côtières et des zones insulaires et de “WILD TUNISIA Red” qui porte sur les services de l’écotourisme.

“Nous voulons, dorénavant, que les consommateurs soient conscients et avisés et qu’ils savent quel produit est issu d’une activité durable et amie de l’environnement et qui ne l’est pas”, a lancé le directeur du Bureau WWF-Afrique du Nord à Tunis, Faouzi Maâmouri.

Et d’ajouter ” En achetant des produits et des services respectueux de l’environnement, les acheteurs contribuent à la mise en place de pratiques privilégient les fournisseurs qui se sont engagés dans une démarche de développement durable ou encore qui font de l’éco-conception”.

Pour ce label, les initiateurs ont choisi l’image de la loutre, un animal présent en Tunisie et classé parmi les espèces protégées et rares. La loutre habite les eaux permanentes (marais, oueds ou estuaires) du Nord de la Tunisie. Sa présence est signalée surtout à l’Ichkeul, l’Oued El Abid et l’Oued Medjerda qui semble représenter la limite méridionale de sa répartition.