La Bourse de Tunis termine la séance du vendredi, 29 juin 2018 sur une note négative où le Tunindex a enregistré une baisse de 0,06 % à 8059.10 points pour un volume d’échanges de 5,192 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le Titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,445 MD à 18,87 D, soit un décroissement de 2,12%.

A la Hausse, le titre STAR s’est monnayé à 140,70 D soit une montée de 6%, suivi par CELLCOM qui a augmenté de 5,78 % à 2,01 D. Le titre SOTRAPIL, quant à lui a réalisé un accroissement de 2,95% clôturant la séance à 13,95 D.

Dans le vert, les titres TUNINVEST et ENNAKL AUTOMOBILES ont gagné respectivement 2,94 % et 2,91% pour clôturer à 7 D et à 12,35D.

A la baisse, le titre ESSOUKNA a chuté de 3,03% à 3,20 D suivi par SOTIPAPIER qui s’est monnayé à 4,08 D, soit un déclin de 2,85%. Le titre SOTETEL quant à lui a réalisé une détérioration de 2,45 % à 3,98 D.

Dans le rouge, les titres MODERN LEASING et STB ont réalisé une baisse respective de 2,28% à 3,42 D et de 2,21% à 5,30D.