La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi, dans le vert avec un Tunindex qui affiche une légère hausse de 0,01%, avec 7 118,50 points dans un volume total de 1,061 MD, selon MCP.

Dans le vert, CEREALIS grimpe de 5,97%, à 5,32 D, suivie par STB et MPBS qui gagnent respectivement 4,90% et 4,43%, à 4,28 D et 3,53 D.

A la baisse, SOTRAPIL chute de 2,93%, à 14,55 D, tout comme TUNISIE LEASING et UADH qui baissent respectivement de 2,93% et 2,53% à 15,53 D et 1,92 D.