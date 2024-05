La Bourse de Tunis est fière d’annoncer l’obtention de la certification ISO 22301:2019, norme internationale de référence pour la gestion de la continuité d’activité.

Cette réalisation fait de la Bourse de Tunis, la première société Tunisienne à se voir décerner cette certification, témoignant de son engagement continu envers l’excellence opérationnelle et la gestion efficace des risques.

En outre, cette certification démontre la capacité de la Bourse de Tunis à identifier, analyser, évaluer et traiter les risques potentiels pouvant perturber ses activités critiques. Elle met également en lumière la mise en place d’un système de management de la continuité d’activité robuste et efficace, permettant à la Bourse de Tunis de maintenir ses opérations essentielles en cas d’incident majeur.

Cette reconnaissance internationale s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par la Bourse de Tunis pour renforcer sa gouvernance d’entreprise et adopter les meilleures pratiques internationales en matière de gestion des risques et de continuité d’activité.

Dans le même sillage, la Bourse de Tunis annonce également le renouvellement de ses certifications ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l’information et ISO 20000-1 pour la qualité des services. Ces certifications attestent encore l’engagement continu pour se conformer aux normes les plus élevées, mondialement reconnues.

La Bourse de Tunis, par cette triple certification, confirme son attachement à maintenir les plus hauts niveaux en matière de résilience, d’excellence opérationnelle et de qualité des services envers ses partenaires et clients nationaux et étrangers.