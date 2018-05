Une cellule d’écoute et de consultation juridique a vu le jour à la Faculté des sciences d’El Manar, à l’initiative de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT).

“Cette cellule s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à la lutte contres les violences faites aux femmes”, a déclaré Radhia Jerbi, présidente de l’UNFT, précisant que l’objectif est de mieux faire connaître cette loi.

Elle souligné l’attachement de son organisation à cibler les établissements éducatifs et universitaires afin de prendre connaissance des préoccupations des jeunes et d’essayer de leur trouver des solutions à même de les préparer à la vie publique et associative.

Le doyen de la Faculté des sciences, Nouredine Amdouni, a appelé à la nécessité de sensibiliser les étudiantes de ne pas hésiter à se rendre à ces espaces.

La loi relative à la lutte contres les violences faites aux femmes a été adoptée par l’Assemblée des représentants du peuple le 26 juillet 2017. Elle est entrée en vigueur le 16 février 2018.