Le contrôle du financement des campagnes électorales et la coordination entre les différentes parties intervenantes ont été au centre d’une séance travail, tenue mercredi 2 mai 2018, à l’initiative du ministre de la Relation avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia.

Ce dernier a fait part du souci du gouvernement de réussir le processus électoral, soulignant que son département assurera la coordination nécessaire avec divers intervenants dont l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et la Cour des comptes.

Ben Gharbia a expliqué que la réunion a pour objectif de renforcer la coordination entre les différentes structures concernées par le financement de la campagne électorale afin d’assurer un contrôle optimal de la légalité de l’opération électorale.

La rencontre s’est déroulée en présence du premier président de la Cour des comptes, de représentants de l’ISIE, de la Banque centrale et des ministères des Finances et des Technologies de la communication.