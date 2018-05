Un forum économique tuniso-libyen se tient jeudi 3 mai à Tunis, en présence de responsables économiques, de représentants d’organisations professionnelles et de structures de coopération des deux pays.

Cette rencontre, dont l’ouverture sera présidée par le ministre du Commerce, Omar El Behi, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marwane El Abassi, débattra des questions relatives aux opérations de changes, aux procédures administratives, au transport et à la logistique, lesquelles opérations rencontrent plusieurs problèmes en raison de la situation sécuritaire en Libye.

A noter que la situation des investissements libyens en Tunisie s’est légèrement améliorée dernièrement, ce qui a permis notamment la réouverture de l’hôtel Laico (ex-Abou Nawas), relevant du “Portefeuille Libye Afrique”, et ce après plusieurs reports et un retard d’environ 8 ans.