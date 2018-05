La Tunisie est présente pour la première fois au Concours international Lepine de l’invention 2018 dans sa 117ème édition à Paris. Ce concours, créé il y a un demi-siècle et qui se tient du 28 avril au 8 mai, a rassemblé cette année 583 inventeurs dont une Tunisienne mariée à un Syrien et son fils : Raoudha Chebbi et Sami Wassim Rajeh.

Faisant partie des trois première places, elle assurée d’être médaillée (Or, Argent ou Bronze).

De nombreux pays réputés pour leurs technologies de pointes y participent dont la Chine, Taïwan et la Corée.

Dans son petit stand, Rawdha Chebbi et son fils ont reçu la visite du représentant de l’entreprise américaine de commerce électronique basée à Seattle, et l’une des géants du Web ou GAFAM, Amazon, de fonds d’investissements luxembourgeois, de banques luxembourgeoises, belges et de grands bonnets de l’industrie High Tech européenne pour financer le développement de son application baptisée «RAWELL System», ou négocier l’acquisition du brevet d’invention.

Aussi bien le Luxembourg, la Belgique que la France lui ont offert la nationalité, c’est dire à quel point ces pays accordent de l’importance aux idées, aux innovations et aux cerveaux.

Car RAWELL System est une solution technologique intelligente, qui révolutionnera les secteurs de la grande distribution, de la pharmacie, des cosmétiques haut de gamme et de la bijouterie. Car, elle permet aux opérateurs dans ces secteurs une nouvelle approche pour tout ce qui touche à la logistique et au stockage des produits en leur donnant la possibilité de superviser, visualiser et consulter à tous moments les produits depuis leur exposition et jusqu’au client final instantanément et en toute sécurité.

Aujourd’hui, affirme Rawdha Chebbi, il est difficile de garantir un bon rangement des produits exposés sans l’intervention quotidienne d’une personne qui suit l’évolution des stocks, anticipe les ruptures et détermine en temps réel les besoins à pourvoir. Grâce au système Rawell, la marchandise parvient aux clients sans avoir à sur-stocker ou à accroître le temps et augmenter le coût d’approvisionnement.

Les utilisateurs du système ont, en temps réel et à distance, une idée précise de l’état des stocks et toutes les informations nécessaires pour anticiper les ruptures des dépôts.

La vérification est automatique et la méthode manuelle de vérification des produits est éliminée. Un espace d’affichage LED programmable permet d’afficher des informations sur le produit.

La solution Rawell est compatible avec tous les systèmes d’exploitation (IOS, androïd, Windows). Elle permet de valoriser les produits et de gagner de l’espace et peut être appliquée sur un réseau VPN pour assurer la sécurité des informations des clients contre tout risque de piratage.

Le système prévoit une sécurité maximum grâce à l’installation d’une caméra intégrée 360° qui permet d’enregistrer toutes les tentatives de vol ou infraction.

Avant de proposer son innovation en France, Rawdha Chebbi l’a proposée à nombre de hauts responsables tunisiens dont des ministres. Ils l’ont ignorée, alors que dans leurs discours dans les médias, ils promettent monts et merveilles aux start-uppers et innovateurs. C’est le désespoir qui l’a poussée à chercher sa chance en France. La réponse a été rapide : les Français l’ont immédiatement adoptée.

Nul n’est prophète dans son pays !

Amel Belhadj Ali