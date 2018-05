La Bourse de Tunis débute la séance du mercredi, dans le rouge, avec un Tunindex qui affiche une baisse de 0,12%, avec 7 116,03 points dans un volume total de 1,052 MD, selon MCP.

Dans le vert, ELECTROSTAR grimpe de 4,91% à 2,35 D, suivie par MPBS et AMS qui gagnent respectivement 2,70% et 2,65%, à 3,34 D et 0,90 D.

A la baisse, TUNISAIR, régresse de 34%, à 0,48 D, tout comme TAWASOL GROUP HOLDING et GIF-FILTER qui baissent respectivement de 3,70% et 2,81%, à 0,26 D et 1,38 D.