WIFAK INTERNATIONAL BANK a publié ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

L’activité de la banque a été marquée au cours du premier trimestre 2018 par un développement notable de ses performances comme en témoignent l’évolution de ses principaux indicateurs suivants :

• Le démarrage effectif de 4 nouvelles agences venant consolider le réseau de la banque pour le porter à 24 agences couvrant l’ensemble du territoire du pays.

• L’affermissement de l’activité de financement suite à l’accélération du rythme de déblocage tant ijara (+98%) que mourabaha (+60%).

• La poursuite de la mobilisation des dépôts à un rythme soutenu, soit de 34,2% avec une structure à prédominance de dépôts à vue et d’épargne (74%).

• L’augmentation du PNB de plus du quart (26,4%) à la faveur des produits de financements et des commissions induit par l’évolution de l’activité et ce parallèlement à l’augmentation des charges.