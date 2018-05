Devant plus de 400 actionnaires et invités, la BIAT a tenu son Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice 2017, le 30 avril 2018.

Ismail Mabrouk, Président du conseil d’administration de la BIAT, a ouvert la rencontre en dressant un bilan des principales réalisations de l’année 2017. Il a salué les bonnes performances de la BIAT, rendues possibles grâce à la confiance des actionnaires, à l’expertise des collaborateurs et aux 830 000 clients de la banque, particuliers, professionnels et entreprises.

Mohamed Agrebi, Directeur Général de la BIAT, a détaillé par la suite les performances financières de la banque qui confortent sa position de leader du secteur bancaire tunisien au niveau de la collecte de dépôts, de l’octroi de crédit et du produit net bancaire.

L’assemblée générale a approuvé les résolutions proposées par le conseil d’administration. Le dividende par action à verser au titre de l’année 2017 a été fixé à 4,250 dinars en franchise d’impôt. Il sera mis en paiement à partir du 14 mai 2018.

2017 : Une année de consolidation des performances financières

La BIAT a poursuivi ses performances financières en 2017 et a confirmé, encore une fois, son dynamisme commercial traduit notamment par la conquête de 84 mille nouveaux clients. «La progression du nombre de clients démontre la confiance témoignée à l’égard de la BIAT et explique en grande partie, l’évolution de ses dépôts, de ses crédits et de son produit net bancaire» explique Mohamed Agrebi, Directeur Général de la BIAT.

La BIAT a maintenu son premier rang en matière de collecte de dépôts en franchissant le seuil de 10 000 millions de dinars avec une part de marché de 16,8% grâce notamment à l’accompagnement des 1.200 collaborateurs du réseau commercial.

La BIAT reste fortement engagée dans le financement de l’économie tunisienne avec un total de crédits bruts de 9 860 millions de dinars la positionnant au premier rang du secteur bancaire avec une part de marché de 13,1%. Le portefeuille de crédit de la BIAT est réparti sur tous les secteurs de l’économie sans restriction : industrie, tourisme, télécommunications, services, agriculture etc … Cette stratégie de gestion des risques a permis à la BIAT de consolider sa rentabilité et de faire face aux crises sectorielles. Son taux de CDL (Créances douteuses et litigieuses), qui se situe à 5,3%, en témoigne.

L’ensemble de ces réalisations a permis à la BIAT de dégager un résultat net de 214 millions de dinars et de maintenir ses ratios de rentabilité à des niveaux élevés :

– Un produit net bancaire (PNB) rapporté au total actif de 5,2% ;

– Un ratio de rentabilité des capitaux propres (ROE) de 20,6 % ;

– Un ROA de 1,6%.

Des projets structurants mis en place en 2017

Les performances financières de la BIAT sont la résultante d’une vision claire et partagée déclinée au niveau des projets stratégiques qui placent le client au centre des préoccupations de la banque.

C’est ainsi que la stratégie commerciale a été repensée pour adapter l’approche commerciale aux besoins spécifiques de chaque segment de clientèle permettant ainsi une offre différenciée par marché, une meilleure connaissance des besoins de la clientèle et une adaptation de la prise en charge. Les canaux de distribution ont été renforcés par la mise à la disposition des clients de nouveaux espaces de libre-service bancaires à Tunis et à Sfax, en plus des services de banque à distance.

Aussi, et dans la continuité de la nouvelle stratégie de communication adoptée par la BIAT ces dernières années, une refonte des sites web des filiales du Groupe BIAT a été réalisée permettant la dynamisation et l’interactivité des filiales avec leur environnement extérieur.

A travers le renforcement de la présence du groupe BIAT sur le digital, la BIAT souhaite consolider sa notoriété en tant que groupe financier solide et multidisciplinaire.

Par ailleurs, une activité de recherche et de prospective économique a été mise en place en 2017. Sa mission est de contribuer au débat public d’une manière ouverte et constructive à travers la publication régulière de notes de recherche économique et l’organisation d’événements thématiques avec des acteurs publics et privés et des experts nationaux et internationaux à l’instar de la conférence économique de Lionel Zinsou sur les déterminants du décollage économique de la Tunisie.

Consolidation de l’engagement sociétal de la BIAT

Consciente de son rôle en tant que leader du système bancaire tunisien, la BIAT a consolidé son engagement sociétal pour le développement économique du pays.

«Notre engagement sociétal est au cœur de notre stratégie et nous continuerons à le concrétiser à travers différentes initiatives au profit des jeunes tunisiens, bâtisseurs de l’avenir de notre pays», déclare Ismail Mabrouk, Président du Conseil d’Administration de la BIAT.

Cet engagement se traduit par les actions de la Fondation BIAT pour la jeunesse sur les axes de l’éducation et de l’entrepreneuriat. En effet, l’année 2017 a été marquée par le lancement du concours d’entrepreneuriat Bloommasters, premier concours entrepreneuriat en Tunisie qui a enregistré la participation de plus de 350 projets.

Par ailleurs et poursuivant sa stratégie d’appui à l’écosystème entrepreneurial tunisien, la BIAT a lancé B@Labs, plateforme d’incubation qui assure un accompagnement des jeunes entrepreneurs porteurs d’idées innovantes. B@Labs, situé à l’avenue Habib Bourguiba, délivre un programme d’incubation complet et un accompagnement d’excellence conforme aux standards internationaux.

Appuyant son développement sur la proximité et l’engagement sociétal, la BIAT met son expertise et sa solidité au profit de ses clients et de l’économie tunisienne.

A propos de la BIAT

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte 203 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2200 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.