La société LEONI Wiring Systems Tunisia vient de décrocher de nouvelles distinctions au double plan national et international.

D’abord, sur le plan national, la société a été choisie pour recevoir le “prix national des commissions consultatives“ qui lui sera décerné le mardi 1er mai à l’occasion des festivités de la Fête du travail qui se dérouleront sous l’égide du président de la République.

Ensuite, à l’international, LEONI Tunisie vient de recevoir le prix “Plant of the Year“ pour l’année 2017. Ce prix récompense chaque année la meilleure société des 33 succursales du géant allemand LEONI à travers le monde. Un géant qui est considéré comme le leader mondial dans la fabrication de faisceaux de câbles des voitures.

Ces reconnaissances sont venues réconforter le statut de LEONI comme l’une des plus importantes entreprises privées dans le pays, surtout qu’elle a renforcé son statut du plus grand employeur en Tunisie, derrière l’Etat, avec 500 nouveaux recrutements qui viendront s’ajouter aux actuels 16.500 cadres et ouvriers et qui seront 20 000 en 2020.

Il est à préciser que LEONI Wiring Systems Tunisia a toujours misé sur ses ressources humaines dans le sens où elles constituent le capital le plus précieux, d’où la conviction, tout le long de son parcours, que le fondement de développement, de réussite et d’excellence de toute entreprise passe, d’abord et inéluctablement, par l’investissement dans ses ressources humaines.