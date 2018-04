La CONECT organise une conférence-débat portant sur “l’actualité, les enjeux et les perspectives de l’entreprise publique tunisienne”, le 3 mai 2018 à Tunis.

Rappelant que les entreprises publiques jouent un rôle déterminant dans le paysage socio-économique de la Tunisie au regard de leur effet sur l’économie, la 2ème organisation patronale du pays souligne qu’elles ont commencé depuis des années à manifester des signes inquiétants d’essoufflement marqués notamment par la baisse des recettes, la faible compétitivité, l’accumulation des pertes et le surendettement”.

C’est dans ce contexte que “différentes personnalités, nationales et étrangères -agissant dans l’économique, les finances, le syndicalisme, le social, l’académique et le politique- sont invitées à s’exprimer sur ce sujet et d’évaluer la pertinence des différentes alternatives à l’ordre des débats de l’entreprise publique : assainissement, restructuration, amélioration de la gouvernance, partenariat public privé et privatisation”.

L’ouverture officielle sera assurée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed”, fait savoir la CONECT.