Des recettes de taxes, impôts et amendes pour infractions, estimées à 1,715 milliard de dinars, ont été recouvertes par les services de la Douane frontalière et régionale, durant le premier trimestre 2018. C’est ce qu’indique la Douane tunisienne dans un communiqué publié samedi 28 avril 2018.

Par rapport à la même période de l’année écoulée, le taux de recouvrement est en évolution de 19,4%, ajoute la douane relevant que les efforts de lutte contre la contrebande ont permis de saisir des marchandises et des moyens de transport d’une valeur globale de 60 millions de dinars (MDT). Les services de la douane dans les bureaux frontaliers ont aussi saisi un montant en devises estimé à plus de 3 MDT, et environ 40 kg de matière stupéfiante.

En outre, les recettes de la douane ont mené, durant les trois premiers mois de 2018, 183 opérations de vente aux enchères, ce qui a permis de générer des recettes de 9 MDT.