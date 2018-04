Le Conseil d’Administration de la SNMVT- MONOPRIX qui s’est tenu le vendredi 20 avril 2018 pour passer en revue l’activité de la société relative à l’année 2017 et arrêter les états financiers yafférents.

Le Conseil constate que malgré un début d’année difficile pour la société et grâce aux chantiers de transformation de l’entreprise conformément au plan stratégique validé par le conseil, la société a terminé l’année avec :

– Un chiffre d’affaires HT individuel de la SNMVT égal à 556 578 989 DT soit une augmentation de 4,46 % par rapport à l’année 2016.

– Un résultat individuel bénéficiaire net d’impôt de 4 422 511 DT et un résultat net de l’ensemble consolidé de – 312 620 DT.

Il décide de convoquer les actionnaires de la société pour une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 24 mai 2018 et publie les états financiers individuels et consolidés de la société ainsi que les rapports général et spécial des commissaires aux comptes.