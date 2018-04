Un colloque sur le concept de franchise a été organisé, mercredi, pour la première fois à Sidi Bouzid à l’initiative du centre d’affaires de Sidi Bouzid en coopération avec le centre d’affaires de Sfax et l’Académie Tunisienne de la Franchise (ATF).

L’objectif de cette rencontre est d’inciter les jeunes et les sans-emploi à l’initiative privée et de les encourager à participer à des formations de lancement et gestion des projets, a précisé la directrice du centre d’affaires de Sidi Bouzid Raja Hamdi.

Il s’agit également d’une opportunité pour les promoteurs et investisseurs pour nouer des partenariats et signés des accords avec des entreprises économiques dans le cadre d’une franchise, a-t-elle ajouté.

Les intervenants ont affirmé que ce concept est très développé dans plusieurs activités à l’étranger et assure des gains et une rentabilité aux deux parties : le franchiseur et le franchisé.

La franchise est un contrat commercial par lequel le propriétaire d’une marque ou d’une enseigne (le franchiseur) met celle-ci à la disposition d’un ou plusieurs commerçants indépendants (franchisés), en contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte. Le franchiseur met également à la disposition du franchisé ses produits, son savoir-faire et une assistance technique. Il existe trois grandes formes de franchises : la franchise de services, la franchise de production et la franchise de distribution.

Une exposition a été organisée en marge du colloque comportant des marques de fabrique de commerce ou de services, des enseignes, des noms commerciaux, des enseignes, symboles et logos ainsi qu’un collection de produits, de services et/ou de technologie liés notamment au domaine paramédical.