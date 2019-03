Le groupement de commercialisation des marques internationales d’habillement (marque en franchise) au sein de l’Union Tunisienne de l’Industrie et du Commerce a annoncé son intention de renfoncer son activité et a tenu à rassurer les acteurs du secteur de textile sur l’impact de leurs projets.

Le président de la Chambre Syndicale Nationale des chaines de Magasins d’Habillement Mehdi Abdelmoula a fait remarquer lors d’une conférence de presse tenue mardi, que le secteur de distribution des marques internationales d’Habillement est “stigmatisé au nom de son impact négatif sur le produit local et de l’absence de valeur ajoutée ” pourtant ” Il offre des opportunités de dynamisation de la vie économique et des rentrées importantes en devise “.

Des représentants des médias ont affirmé que la tendance mise en œuvre par la chambre vers l’augmentation des ventes des marques étrangères de prét-à-porter va à l’encontre du slogan ” consommer tunisien ” et de la volonté de développer la production nationale en matière d’habillement.

Dans sa réponse, Abedmoula a souligné que la plupart des marques importées sont produites par des clients du secteur du textile tunisien pour une enveloppe de 1,5 milliards de dinars chaque année et un profit largement favorable à la Tunisie, notant que certaines des plus grandes marques fabriquent leur produit dans le pays avec un apport important en devise.

Le secteur peut-être encore une locomotive pour l’industrie textile tunisienne tout en alimentant plusieurs secteurs liés à son activité avec une perspective particulièrement, importante d’impulser un secteur de tourisme du chopping, une idée actuellement en discussion avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a-t-il ajouté.

De son côté, Jean François Limentour expert en textile/habillement qui a présidé des associations européennes actives dans le secteur a indiqué que la vente d’habit d’importation fournit à la caisse de l’Etat prés de 130 millions de dinars chaque année.

Le plan de promotion du secteur de la franchise en Tunisie prévoit la création de 5000 emplois en total, le recrutement de jeunes diplômés et de triplement de chiffre d’affaire d’ici 2023, a-t-il souligné.

Le plan d’action de la stratégie de développement cible d’autres catégories de la population tels que les étudiants et les touristes et rejoint la stratégie de développement du secteur du textile tunisien en général dans son volet encourageant la facilitation des affaires, l’amélioration de la compétitivité de l’industrie tunisienne et l’intégration des nouvelles technologies, a-t-il expliqué.

La chambre s’engage à faire réussir le plan élaboré par le gouvernement tunisien et la fédération du textile au sein de l’Utica visant à augmenter les rentrés du secteur en devise de 2,4 milliards de dinars à 4 milliards d’euro en incitant ces marques internationales à investir d’avantage en Tunisie.

La Chambre Syndicale des Chaines de magasins d’habillement compte 40 groupes et entreprises représentant prés de 60 marques internationales d’habit vendue en Tunisie.