La société Euro-Cycles a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

La société EURO-CYCLES a réalisé au 31 Mars 2018 un chiffre d’affaire de 15 586 MDT, soit une Baisse de 29% par rapport au 31/03/ 2017.

La baisse du chiffre d’affaire est due essentiellement à la baisse des ventes dans les magasins de nos clients, du à un hiver très rigoureux, (des chutes énormes des neiges) et qui a duré plus longtemps, générant ainsi des stocks des vélos plus importants à écouler chez nos clients.

Les investissements au 31 Mars 2018 ont été de l’ordre de 667 882 DT, ces investissements correspondent essentiellement à la modernisation de la ligne de peinture et le four de décapage thermique et chimique nécessaires pour le lancement des vélos électriques selon les nouvelles normes ISO 4210 appliquées depuis janvier 2018.

Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES se sont élevés à 15 278 MDT au 31/03/2018, soit une augmentation de 8% par rapport au 31/03/2017.