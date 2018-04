La Chambre syndicale nationale des services portuaires a décidé d’observer une grève générale dans tous les ports de la République, les 26, 27 et 28 avril.

Dans un communiqué publié vendredi 20 avril, la Chambre indique que cette décision a été prise à l’unanimité par le bureau exécutif élargi tenu jeudi 19 avril au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et consacré à l’examen du dossier des entreprises spécialisées dans l’amarrage, le désamarrage et la protection des navires ainsi que des différentes préoccupations des professionnels.

Les membres du bureau exécutif ont, à cette occasion, exprimé leur mécontentement face à la légèreté avec laquelle le ministère du Transport et l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) traitent les dossiers relatifs à leurs entreprises.

Ils ont, par ailleurs, dénoncé le désintérêt du ministère face à la lettre qui lui a été adressée le 16 courant concernant la crise de la Société d’amarrage et de désamarrage des navires, l’accusant de vouloir ouvrir la porte aux intrus et à la concurrence déloyale.