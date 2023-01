Obligatoire en principe depuis 2022, dans le port du Radès, la liasse de transport, application numérisée destinée à fluidifier les activités de chargement et de déchargement des navires, sera étendue aux ports commerciaux de Bizerte, La Goulette, Sousse et Sfax.

C’est ce qu’annonce un communiqué de l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP).

Il s’agit d’un système d’interaction numérique qui remplace l’utilisation des supports en papier, évitant ainsi les pertes de dossiers et garantissant l’exécution facile et rapide des procédures de l’import et de l’export durant 24 heures.

Plus simplement, la mise en application de cette liasse va réduire les délais de stationnement des marchandises au port, à travers la réduction des délais de traitement et de dédouanement des marchandises.

Il a été appliqué dans un premier temps au port de Radès en le dotant d’une plate-forme numérique et en mettant en place un plan de circulation adéquat permettant l’amélioration du rendement du port dont la congestion coûterait chaque année, aux caisses de l’Etat par l’effet des surestaries, un manque à gagner de 1 milliard de dinars.

Soulignons toutefois que l’introduction de cette liasse intervient tardivement, en ce sens qu’elle a été instituée par arrêté le 14 août 2006. Quelque 16 ministres du Transport se sont relayés, depuis, à la tête de ce département. Sans commentaire.