Les représentants des entreprises de transport routier international ont recommandé de tenir compte de la situation difficile rencontrée par certains professionnels, notamment au niveau de la réglementation des tarifs contractuels pour le transport maritime.

Au cours d’une réunion de travail tenue par le ministre des Transports Rabii El-Majidi en présence des représentants des sociétés de transport international et des responsables des structures du ministère du Transport, ils ont souligné la nécessité de simplifier davantage les procédures de transit, surtout pour ceux qui ont le statut d’opérateur économique agréé (OEA).

La réunion a permis d’examiner, selon un communiqué publié par le ministère du Transport, les préoccupations liées à la sécurité et à la sûreté dans les ports de la Goulette et de Radès et les mécanismes à même d’améliorer davantage la qualité des services et assurer des liquidités qui maintiennent la compétitivité de leur activité.

El-Majidi a souligné la volonté de son département d’examiner les recommandations et de prendre des mesures pour répondre aux demandes des professionnels et de fournir des conditions appropriées pour l’exercice de leurs activités.

Les participants à la réunion ont convenu de rapprocher les points de vue de tous les intervenants dans les ports de la Goulette et de Radès et d’organiser des réunions pour prendre des décisions appropriées.

Il s’agit, également, d’assurer le suivi de leur mise en œuvre au sein de la commission de sûreté et de sécurité des deux ports. Les données de 2018 sur le transport international de marchandises révèlent que le secteur compte trois mille transporteurs internationaux actifs dans le domaine de l’importation à travers 7 ports du pays.