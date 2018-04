Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a reçu vendredi, le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor-Viorel Melescanu, actuellement en visite de travail en Tunisie les 19 et 20 avril, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui.

A l’issue de l’entretien, Melescanu a dit avoir présenté au chef du gouvernement les propositions et projets qu’il avait envisagés avec son homologue tunisien pour relancer les relations bilatérales au triple plan politique, économique et culturel et dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Selon lui, la Roumanie accueille actuellement 1700 étudiants tunisiens. ” Nous voulons que ces étudiants soient un pont entre la Tunisie et la Roumanie “, a-t-il dit.

Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie roumaine a tenu à saluer la transition démocratique en Tunisie qui, a-t-il estimé, ” est politiquement une réussite “.

” Toutefois, cette transition a besoin d’un soutien économique et social “, a-t-il ajouté.

D’après Melescanu, ” la Roumanie et la Tunisie ont emprunté le même processus transitoire “.

” Il y a 20 ans, nous sommes passés d’une société autoritaire du parti unique à une société démocratique “, a-t-il souligné.

A ce propos, il a mis l’accent sur la disposition de son pays à mettre son expérience en matière de transition démocratique à la disposition de la Tunisie.