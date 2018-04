La SFBT a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018. Le chiffre d’affaires global a enregistré une augmentation de 14,5% en comparaison avec la même période de 2017, la vente de la bière locale a connu une forte progression de 23,2% à 99,3 millions de dinars (représentant 70% du chiffre d’affaires global).

La SFBT enregistre une baisse de 65% des ses exportations de boissons gazeuses.

CHIFFRES D’AFFAIRES :

– Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses a atteint : 26 902 981 dinars soit une augmentation de : 16,66%

– Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses à l’export est passé de 11 615 631 dinars à

4 104 755 dinars.

– Le chiffre d’affaires de la bière locale est passée de 80 612 331 dinars à 99 282 595

dinars soit une augmentation de : 23,16%.

– Le chiffre d’affaires à l’export de la bière (sans alcool) est passé de 872 277 dinars à

1 641 998 dinars.

VENTES EN VOLUME :

– Le volume des ventes des boissons gazeuses a atteint un volume de 338 888

hectolitres.

– Les quantités de bière vendues ont évolués de 4,35%.

PRODUCTIONS :

– La production des boissons gazeuse a atteint un volume de 267 798 hectolitres

– La production de la bière est passée de 417 022 hectolitres à 461 078 hectolitres

réalisant ainsi une augmentation de 10,56%.

LES INVESTISSEMENTS :

Les investissements de la période sont composés essentiellement de l’achat de matériel et

d’emballages à consigner (casiers et bouteilles)

ENDETTEMENTS :

– Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31/12/2017 et des

montants de recouvrement auprès des clients et des dividendes reçus déduction faite

des paiements des impôts, des souscriptions d’actions, des salaires et des fournisseurs.