Le président de l’Institut d’administration des entreprises de Tunis (IAE), Mohamed Tahar Rajhi a annoncé, vendredi, le lancement en septembre 2018 d’un MBA (Master of Business Administration) au profit des étudiants de tout le continent africain et ce, en partenariat avec le Groupe de l’Ecole de Commerce de Lyon en France.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la troisième journée internationale des métiers de la banque et de la finance organisée à Tunis par l’IAE et l’association des métiers de la banque, de la finance et de la comptabilité de l’IAE Tunis sous le thème ” ” entreprenariat et responsabilité sociétale (RSE), Mohamed Tahar Rajhi, a indiqué que la capacité d’accueil serait de 100 étudiants avec des classes de 30 personnes au maximum pour assurer une meilleure qualité d’enseignement.

” Ce master cible tous les étudiants africains, y compris les Tunisiens, ayant une licence (Bac+3 ans) et tous les cadres qui travaillent dans des entreprises et qui désirent faire des études d’entreprenariat, de management et de finance “, a-t-il dit, faisant remarquer que l’objectif est de leur apprendre comment gérer un projet d’investissement pour qu’ils puissent développer des projets économiques et sociaux pour le continent africain.

Il s’agit également, selon la même source, de former les étudiants de tout le continent africain dans le domaine de l’entreprenariat et de l’économie solidaire.

” Jusqu’ici les étudiants du continent africain poursuivent leurs études supérieures à l’école de commerce de Lyon avec beaucoup de difficultés (visa, cherté de la vie..) mais en se formant à l’IAE, il n’ y aura plus de problème de visa et le coût de la vie est bien meilleur alors que la qualité de l’enseignement sera comme en France “, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le président du Groupe Ecole de Commerce de Lyon, Hervé Diaz, a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’accord de partenariat pédagogique avec l’IAE, signé ce matin fait suite à l’accord signé avec le parlement panafricain visant à développer des écoles d’entreprenariat en Afrique.

” L’objectif étant de soutenir une croissance inclusive en Afrique et de développer un tissu important de PME (petites et moyennes entreprises) afin qu’il y ait davantage de transformations et de création de richesse en Afrique en vue de rééquilibrer les rapports du Sud avec le Nord”, a-t-il signalé.

L’intervenant a ajouté qu’il s’agit d’un partenariat de partage de connaissance, de savoir-faire et de savoir-être avec l’IAE qui dégage, selon lui, la qualité et le sérieux nécessaires.

Hervé Diaz a précisé que pour l’Ecole de commerce de Lyon, qui regroupe 14 établissements en France et à l’étranger, la diplomation est moins importante que de bien placer les étudiants et de former de bons dirigeants d’entreprises.

Il a, en outre, ajouté que suite à la signature de l’accord, l’Ecole de Commerce de Lyon n’accueillera plus des étudiants tunisiens autrement que par l’intermédiation de l’IAE.

” L’étudiant devra s’inscrire à l’IAE et s’acquitter de ses droits de scolarité qui seront nettement inférieurs que ceux de l’Ecole de Commerce de Lyon (entre 5 mille et 10 mille euros) et pourra étudier à Lyon sans payer les frais de scolarité outre les possibilités de stages et d’emploi à l’étranger “, a-t-il expliqué faisant observer que l’objectif étant de démocratiser l’accès aux formations de l’Ecole de Commerce de Lyon.

La manifestation, à laquelle ont pris part des étudiants tunisiens et africains, a été aussi une occasion pour donner des conférences sur les bénéfices d’une stratégie solidaire et responsable pour les entrepreneurs et le rôle des institutions de microcrédit dans le développement de l’entreprenariat social.